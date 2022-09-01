انتهاء مهام تخت روانجي في نيويورك وتعيين أمير سعيد إيرواني خلفا له

العالم - ايران

وفي تغريدة له على تويتر، أعلن مجيد تخت روانجي سفير وممثل الجمهورية الاسلامية الايرانية الدائم لدى منظمة الامم المتحدة في نيويورك، انتهاء مهامه في هذه المسؤولية.

وكتب تخت روانجي: اليوم ودّعت هذا المنصب كسفير لإيران لدى منظمة الأمم المتحدة. كان لي الشرف أن أكون ممثلاً لشعب شامخ وحضارة تاريخية وأن اتمكن من الدفاع عن حقوق الشعب الإيراني في الساحة العالمية لمدة ثلاث سنوات. إن شاء الله ستبدأ مرحلة جديدة من حياتي قريبًا.

وكان مجيد تخت روانجي قد تولى منصب السفير والممثل الدائم للجمهورية الاسلامية الايرانية لدى منظمة الامم المتحدة في نيويورك منذ عام 2019.

والتقى تخت روانجي مؤخرا مع الامين العام لمنظمة الامم المتحدة انطونيو غوتيريش وودعه بمناسبة انتهاء مهامه سفيرا لايران لدى المنظمة.

وقد تم تعيين أمير سعيد إيرواني، النائب السابق لأمين المجلس الاعلى للامن القومي خلفا لمجيد تخت روانجي.

وفيما سبق تولى إيرواني عدة مسؤوليات بما فيها: القائم بأعمال السفارة الايرانية في بغداد، وأمين المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية، ومساعد امين المجلس الاعلى للامن القومي في شؤون السياسة الخارجية والامن الدولي، كما تولى رئاسة الوفد الايراني خلال المفاوضات بين ايران والسعودية في بغداد.

وخلال مراسم توديعه في مقر البعثة الايرانية لدى منظمة الامم المتحدة، وصف تخت روانجي في حديثه للدبلوماسيين الايرانيين، خلفه أمير سعيد إيرواني بأنه دبلوماسي قدير وخلوق للغاية، وقال: كان لدي صلة وثيقة طيلة أداء مختلف المهام والمسؤوليات، وهو من الاصدقاء المقربين والجيدين وهو دبلوماسي قدير ويتميز بدماثة الاخلاق.

وكان تخت روانجي عضوا بارزا في الفريق الايراني المفاوض خلال المفاوضات النووية التي أدت الى توقيع الاتفاق النووي. وكان مساعدا سابقا لكمال خرازي وسفيرا في لإيران لدى سويسرا، حيث تولى في عام 2013 مسؤولية دائرة اوروبا وأميركا في الخارجية الايرانية.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2017 اصبح مساعدا لمدير مكتب رئيس الجمهورية في وقته، وبعد ذلك تم تعيينه في آذار/مارس 2019 سفيرا وممثلا دائما للجمهورية الاسلامية الايرانية في نيويورك.