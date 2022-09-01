وزير الداخلية الايراني: لدى إيران وتركيا طاقات جيدة لإرساء الاستقرار والامن بالمنطقة

العالم - ايران

ولدى استقباله نائب وزير الداخلية التركي، طيب صبري أرديل، مساء الاربعاء، قال أحمد وحيدي: ان لدى ايران وتركيا باعتبارهما بلدين جارين، طاقات جيدة للمساهمة في إرساء الاستقرار والامن بالمنطقة.

وصرح وزير الداخلية الايراني: ان الاعداء يحاولون إشغال العالم الاسلامي بقضاياه الداخلية، ولذلك علينا ان نغير الظروف، وأن ننتهج مسارا جديدا للتقارب في مواجهة القوى الغربية.

وفي جانب آخر من حديثه، أشار وحيدي الى ضرورة تسوية القضايا بين ايران وتركيا، وقال: خلال مباحثاتي مع السيد سليمان سويلو وزير الداخلية التركي، ناقشت معه موضوع المشاريع المائية في الشريط الحدودي بين البلدين. فلدى تركيا مشاريع قيد الانجاز، أوجدت مشكلات للشريط الحدودي في شمال غرب إيران.

وبهذا الخصوص قال: ان وزير الداخلية التركي أعلن أنه يتابع هذا الموضوع.

كما أشار الى موضوع إنشاء تركيا الجدار الحدودي العازل، وقال: ان الجدار الحدودي ترك أثرا سلبيا على جريان المياه والانهار الموسمية، وتسبب بجفاف مصادر المياه في الجانب الايراني.

كما تطرق وزير الداخلية الايراني الى موضوع تعزيز التعاون بين المحافظات لدى البلدين، مضيفا: ان تعزيز الاسواق الحدودية من شأنها ان يساهم في تطوير التبادل التجاري والحدودي بين الجانبين، ولابد ان نهيئ هذه الارضية بأسرع ما يمكن أكثر فأكثر.

ونوه وحيدي الى ضرورة تعزيز مجموعة العمل المشتركة بين ايران وتركيا، مضيفا: ان القضايا والتحديات بين البلدين يمكن تسويتها في إطار مجموعة العمل المشتركة بين ايران وتركيا، ولابد من عقد الاجتماعات والمفاوضات بين الجانبين بشكل مستمر.

من جانبه، قال نائب وزير الداخلية التركي، ان البلدين الصديقين والجارين ايران وتركيا، كان لديهما تعاون مناسب وجيد مستمر، مبينا: ان لدى البلدين طاقات فريدة للتعاون في مجالات مشتركة بما فيها مكافحة الارهاب وتهريب البشر والجرائم المنظمة، ولابد من تعزيز اجواء التعاون في هذه المجالات.

وأضاف طيب صبري ارديل: من المجالات المهمة الاخرى؛ التعاون بين البلدين في الكوارث الطبيعية كالسيول والزلازل، ولدى الجانبين تجارب ومعرفة عالية بهذا الخصوص، ويمكنهما مشاركتها مع بعضهما.

ولفت الى ان موضوع المياه موضوع ذو جانبين، ولابد من تسويته من خلال تبادل الافكار والتعامل والتعاون المشترك.

وبشأن موضوع استرداد المجرمين، قال صبري أرديل: بهذا الخصوص، لدى الحكومة التركيا استعداد كبير للتعاون.