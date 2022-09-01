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استشهاد شاب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال خلال مواجهات عنيفة أثناء انسحاب قوات الاحتلال من حي أم الشرايط بمدينة البيرة

الخميس ٠١ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٣ بتوقيت غرينتش

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