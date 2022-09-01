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التصريح لـ4 سفن حبوب جديدة بالإبحار من أوكرانيا

التصريح لـ4 سفن حبوب جديدة بالإبحار من أوكرانيا
الخميس ٠١ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٥ بتوقيت غرينتش

أكد مركز التنسيق في إسطنبول موافقته على إبحار 4 سفن جديدة محملة بالحبوب والزيوت من الموانئ الأوكرانية، لتنقل أكثر من 125 ألف طن منها إلى مستورديها.

العالم - تركيا

وأشير في بيان المركز يوم الأربعاء، إلى أن سفينة "إينييدا" التي ستبحر من ميناء تشيرنومورسك ستنقل إلى تركيا 35.5 ألف طن من القمح و8.5 ألف طن من الذرة.

وسفينة "ماسا جي" ستغادر ميناء يوجني لنقل 28.5 ألف طن من القمح، وسفينتا "هيلغا" و"دايتونا ديناميك" ستنقلان من أوديسا إلى تركيا 27 ألف طن و25.8 ألف طن من الذرة على التوالي.

ومن المقرر أن تغادر السفن الموانئ الأوكرانية يوم الخميس.

إضافة إلى ذلك، ستبحر من الموانئ الأوكرانية سفينتان أخريان، تم تأجيل توجههما إلى تركيا في وقت سابق.

وقام خبراء مركز التنسيق بتفتيش 8 سفن أوكرانية يوم الأربعاء.

وبلغ إجمالي حجم صادرات الحبوب من أوكرانيا أكثر من 1.54 مليون طن خلال الفترة من 1 إلى 31 أغسطس.

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التصريح لـ4 سفن حبوب جديدة بالإبحار من أوكرانيا

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