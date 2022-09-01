هل وصلت الازمة العراقية الى مرحلة كسر العظم؟

خاص بالعالم

وقال الشرع في حديث مع قناة العالم خلال برنامج "مع الحدث: ان الدعوة الى انتخابات مبكرة هو مطلب يدعو له الجميع، ولكن ما جدواها قبيل عقد سلسلة من اللقاءات والحوارات وليس مرحلة واحدة، داعياً الى التحرر من الارادات الخارجية ويقصد بها الامريكية ومن بعض الدول الاقليمية.

وشدد الشرع على ان العراق يتعرض لضغوطات خطيرة، مشيراً الى ان ما يحصل الآن هي ازمات كانت متوقعة، لكنها وصلت الى مرحلة كسر العظم بعد تهديد سرايا السلام التابعة للتيار الصدري بعدم تشكيل الحكومة خلال الفترة القادمة، متسائلاً كيف ستكون الانتخابات القادمة وما هي جدواها ووفق اي قانون انتخابي تقام؟

واوضح الشرع، ان الدعوة لعقد جلسة للبرلمان العراقي هي دعوة منطقية وفقا للدستور، لانه لا يمكن اتخاذ اي قرار خارج اسوار البرلمان، لذلك في حال عقد جلسته يمكن ان يتخذ جملة من القرارات التي تنهي الازمات، داعياً الى انهاء العناد السياسي والسماح للبرلمان بعقد جلسته والى الاستماع لصوت الشارع العراقي.