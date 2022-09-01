شهيدان برصاص الاحتلال في البيرة ونابلس

العالم - فلسطين

ونقل المركز الفلسطيني للاعلام عن مصادر طبية إن الشاب يزن عفانة من سكان مخيم قلنديا، استشهد برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها لحي أم الشرايط في البيرة، والذي شهد مواجهات عنيفة بين الشبان الغاضبين وتلك القوات.

ونقل الشاب عفانة إلى مستشفى رام الله الاستشاري مصابًا بجروح حرجة، وما لبث أن أعلن عن استشهاده.

كما استشهد الشاب سامر خالد من سكان مخيم العين، متأثرًا بجروحه الحرجة التي أصيب بها خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم بلاطة شرق نابلس.

وشهد مخيم بلاطة اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال، ومجموعات المقاومة التي تصدت للاقتحام الكبير الذي نفذته تلك القوات للمخيم.

واعتقلت تلك القوات المحرر جاسر أبو حمادة.