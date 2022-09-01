شاهد.. من هي القنوات التي تصب الزيت على نار الازمة العراقية؟

خاص بالعالم

وقال بدر في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ان السنة لديهم ايضاً رئاسة البرلمان العراقي، صحيح انهم متأثرون بالوضع الراهن لكن قياداتهم غير ناصحة.

واكد بدر ان الازمة الشيعية جاءت من الدستور الذي وصفه باللعين حينما كُتب على عجل، وللاسف الشديد لم يكن الشركاء السياسيين حاضرين، ولهذا فُصل الدستور على مقاسات الكُرد، وهذا ما يعاني العراق منه.

واوضح بدر، ان رئيس الوزراء ليس لديه القدرة على ان يتخذ قراراً، مشيراً الى ان كل الانتخابات العراقية السابقة كانت تعاني نفس المشكلة، حينما يضع الجميع مطالبه على الطاولة وعلى الاكثرية تنفيذ هذه المطالب، ولهذا وصل العراق الى نهاية الطريق، واعتبرها ارهاصات نهاية المشروع.

واكد بدر، ان هناك حربا اعلامية واضحة للغاية تشن على العراق من اجل تدويله، فقد كانت القنوات السعودية والمتجحفلة معها والقنوات الامريكية ومنها قناة الحرة وحتى قناة العراقية، تتحرك باتجاه الفتنة، معتبراً ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي جاء باستحقاق امريكي من اجل السيطرة على مفاصل الدولة والسيطرة على رئاسة الوزراء، وان كل الذي يحصل هو ارهاصات لوجود الكاظمي داخل الحكومة، وانه جزء من المشكلة.

ولفت الى ان يجب تحديد المشكلة التي يقوم الحوار على اساسها، وهي تغيير النظام السياسي والدستور وايجاد حكم عادل، وإلا فسيكون حوار الطرشان.