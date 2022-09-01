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باختصار.. أوروبا في أزمة

الخميس ٠١ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٢١ بتوقيت غرينتش

أوروبا تعيش كابوس شتاء قاس مقبل في ظل نقص شديد بإمدادات الطاقة .

العالم - باختصار

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