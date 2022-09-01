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اكثر من اربعة عقود لن تنسي لبنان قضية تغييب الامام موسى الصدر

الخميس ٠١ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٩ بتوقيت غرينتش

نظمت حركة أمل في مدينة صور جنوبي لبنان، مهرجانا حاشدا إحياء للذكرى الرابعة والأربعين لتغييب السيد موسى الصدر بحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري، وممثلين عن رئاستي الجمهورية والحكومة وحزب الله وشخصيات وزارية ونيابية.

العالم - مراسلون

بحضور رئيس مجلس النواب نبيه وحشد من الشخصيات الساسية الرسمية والحزبية والسلك الدبلوماسي وقيادات عسكرية . احييت حركة امل الذكرى الرابعة والاربعين لتغييب الامام السيد موسى الصدر ورفيقيه بمهرجان شعبي حاشد في مدينة صور طالب خلاله نبيه بري بضرورة انهاء هذا الملف واستمرار المساعي الرسمية مع الجانب الليبي لجلاء حقيقة جريمة الاختطاف كما اكد بري على جملة ثوابت داخلية ابرزها الاستحقاقات الدستورية والثروات اللبنانية في المياه الاقليمية .

المشاركون اعتبرو ان اختطاف الامام الصدر اتى في سياق اضعاف لبنان ومحاصرة بيئة المقاومة خدمة للمشروع الاسرائيلي .

وفي الواحد والثلاثين من اب اغسطس عام الف وتسعمئة وثمانية وسبعين

زار الامام الصدر ليبيا تلبية لدعوة من معمر القذافي وبعيد وصوله الى طرابلس الغرب انقطع المعلومات عنه وعن رفيقيه وسط سناريوهات عدة منها انتقاله الى روما.

يشار الى ان الامام الصدر كان له تاثير بارز في المجتمع اللبناني وتاسيس طلائع المقاومة ضد الاحتلال الاسرائيلي كما كان له مواقف بارزة ابان الحرب الاهلية اهمها الاعتصام الشهير في مسجد الصفا في بيروت رفضا للاقتتال الداخلي.

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