الاسير العواودة ينال حريته بثمن باهض جداً.. شاهد الفيديو

خاص بالعالم

من جانبها أعلنت مؤسسة "مهجة القدس" "انتصار المجاهد خليل عواودة في معركة الأمعاء الخاوية، وانتزاع حريته، بعد خوضه إضراباً بطولياً، يضاف إلى سجل انتصارات الحركة الأسيرة ضد سياسة الاعتقال الإداري التعسفي".

ويقضي الاتفاق، بإبقاء الأسير خليل عواودة في مستشفى "أساف هروفيه" حتى تعافيه.

ودعت المؤسسة إلى ضرورة فضح ممارسات الاحتلال بحق أبناء شعبنا الفلسطيني أمام العالم جراء ما يتعرض له من اعتقالات تعسفية تحت ما يسمى الاعتقال الإداري بدون توجيه أي إتهام، موجهة النداء لجميع المؤسسات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر للوقوف أمام الاحتلال والضغط عليه لوقف هذا الاعتقال التعسفي والإفراج عن جميع المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال.

في السياق، يستعد قرابة 1200 أسير، للشروع -صباح الخميس- في الإضراب الشامل عن الطعام، ضمن الفوج الأول للأسرى المضربين؛ لانتزاع الحقوق والكرامة.

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