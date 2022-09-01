العالم - ايران

وفي بيان أصدره بمناسبة اليوم الوطني للدفاع الجوي، قال اللواء عبدالرحيم موسوي: ان جهود متخصصي الدفاع الجوي أثمرت عن تصنيع الرادارات والمنظومات الصاروخية.

ووصف اللواء موسوي تاريخ الاول من أيلول/سبتمبر والذي تمت تسميته يوم الدفاع الجوي بمصادقة القائد الاعلى للقوات المسلحة، بأنه يمثل فرصة سانحة لتكريم الرجال الغيارى في الدفاع الجوي الذين يرصدون بعيون يقظة وثاقبة وبتضحية وشجاعة وصمود، أجواء البلاد ليل نهار للحيلولة دون تغلغل الاعداء، منذ حقبة الدفاع المقدس وبعدها.

وأضاف قائد الجيش في بيانه: اليوم كذلك فإن منتسبي ومتخصصي الدفاع الجوي وبجهودهم المتواصلة ليل نهار اعتمادا على مهاراتهم ومعارفهم وتواصلهم مع المراكز المعرفية ورغم كل الحظر والضغوط والتهديدات، ساهموا في تحقيق التطور اللافت بدءا من تصميم وتصنيع الرادارات وصولا الى المنظومات الصاروخية، ليزرعوا الامل والايمان بالطاقات والقدرات الداخلية لدى الشعب الشريف والقوات المسلحة.

وقدم القائد العام لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية، التهنئة بهذه المناسبة الى جميع افراد ومنتسبي الدفاع الجوي والى عوائلهم، متمنيا مزيدا من التطور لقوة الدفاع الجوي تحت توجيهات قائد الثورة المعظم الامام الخامنئي.