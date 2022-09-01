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إرجاء تسليم رسالة إضراب الأسرى حتى المساء

إرجاء تسليم رسالة إضراب الأسرى حتى المساء
الخميس ٠١ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٢ بتوقيت غرينتش

قرر الأسرى إرجاء تسليم رسالة الإضراب التي تضم اسماء الاسرى المضربين الى مساء اليوم.

العالم - فلسطين

يشار أن لجنة الطوارئ بالسجون وجهاز المخابرات يجرون مفاوضات مع الاحتلال بشأن إضراب الاسرى حسب وكالة معا.

وهناك مفاوضات ومقترحات بدأت منذ الأمس ولم تنته، فيما أعطى الاسرى لسلطات الاحتلال فرصة حتى مساء اليوم للوقوف على ما قد تسفر عنه هذه المفاوضات.

وسيشرع نحو 1000 أسير في سجون الاحتلال في إضراب عن الطعام، من مختلف السجون والفصائل.

وقال نادي الأسير في بيان له، أنّ إدارة السّجون ما تزال على موقفها وترفض الاستجابة لمطالب الأسرى وأبرزها التراجع عن جملة الإجراءات التنكيلية التي تحاول فرضها على الأسرى، لفرض مزيد من عمليات السيطرة، والتي في جوهرها استهداف لمنجزات الحركة الأسيرة، والمسّ بحقوقهم على صعيد الحياة الاعتقالية.

ولفت نادي الأسير إلى أنّ الأسرى ومنذ تاريخ 22 آب/ أغسطس الجاري، استأنفوا خطواتهم النضالية التي علقوها في شهر آذار/ مارس الماضي، بعد أن عادت إدارة السّجون التلويح بفرض إجراءاتها، واستندت خطوات الأسرى على مسار "العصيان والتّمرد" على قوانين إدارة السّجون، وذلك بالامتناع عن الخروج إلى ما يسمى "بالفحص الأمني"، وإرجاع وجبات الطعام، بالإضافة إلى ارتداء الزي البني (الشاباص)، وإغلاق الأقسام، وحل الهيئات التنظيمية.

ومن المقرر أن يتبع هذا العدد من الأسرى، دفعات أخرى في الأيام المقبلة ضمن خطوات نضالية تصاعدية.

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إرجاء تسليم رسالة إضراب الأسرى حتى المساء

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