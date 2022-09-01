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كشف تفاصيل إنزال جوي أوكراني قرب محطة زاباروجيه النووية

كشف تفاصيل إنزال جوي أوكراني قرب محطة زاباروجيه النووية
الخميس ٠١ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٥ بتوقيت غرينتش

اعلنت وزارة الدفاع الروسية عن عملية قامت بها القوات الأوكرانية بالقرب من محطة زابوروجيه للطاقة النووية.

العالم - روسيا

وجاء في بيان وزارة الدفاع أن مجموعتين تخريبيتين قوامهما يصل إلى 60 شخصا في 7 قوارب وصلت إلى ساحل خزان كاخوفكا، على بعد 3 كيلومترات شمال شرق محطة زابوروجيه للطاقة النووية، وحاولتا الاستيلاء على المحطة.

وتابع البيان أن القوات الروسية اتخذت التدابير اللازمة لتدمير العدو، بما في ذلك باستخدام طيران الجيش، وإضافة إلى ذلك فقد قامت القوات المسلحة الأوكرانية، من الساعة 8 (بتوقيت موسكو) بقصف نقطة التقاء بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في منطقة قرية فاسيلييفكا ومحطة الطاقة النووية بزابوروجيه.

وقد انفجرت 4 قذائف على بعد 400 متر من الوحدة الأولى للطاقة، وهو ما يؤكد الهدف من استفزاز النظام في كييف، لتعطيل وصول بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه.

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