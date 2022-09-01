تايوان تسقط طائرة مسيرة في كينمان

العالم - اسيا والباسفيك

من جانبها نفت وكالة رويترز أن تكون المسيرة التي أعلنت الدفاع التايوانية إسقاطها صينية، وأكدت أنها مجهولة الهوية.

وهددت تايوان، أمس الأربعاء، بأنها ستمارس حقها في الدفاع عن نفسها وتشن "هجوما مضادا" إذا دخلت القوات الصينية أراضيها، وذلك مع زيادة بكين أنشطتها العسكرية بالقرب من الجزيرة.

وحسب "رويترز"، جاء ذلك في إفادة صحفية لنائب رئيس هيئة الأركان العامة للعمليات والتخطيط في الجيش التايواني، لين وين هوانغ.

وقال هوانغ إنه "بالنسبة للطائرات والسفن التي دخلت مجالنا البحري والجوي، سيمارس الجيش الحق في الدفاع عن النفس وشن هجوم مضاد" حسب تعبیره.