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شاهد: كيف تدارك محافظ البصرة هذا الحدث الخطير قبل انتشاره

الخميس ٠١ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٥ بتوقيت غرينتش

لم تمض 48 ساعة من الدقائق الستين التي انسحب بها أنصار التيار الصدري من المنطقة الخضراء في بغداد، حتى اندلعت اشتباكات مسلحة في ساعات مبكرة من اليوم الخميس في مدينة البصرة جنوبي العراق، ووجه المحافظ القوات الأمنية بالانتشار ومنع حركة المسلحين.

خاص بالعالم

اشتباكات تأتي إثر مقتل قيادي من سرايا السلام وسط البصرة، وإصابة شخص آخر على مرأى من مسلحين من أتباع السرايا الجناح العسكري للتيار الصدري، حيث اتهموا عناصر من عصائب أهل الحق بعملية القتل.

من جهته، قال محافظ البصرة أسعد العيداني إن الوضع الآن تحت السيطرة، وجرى احتواء الاشتباكات في المدينة، والوضع فيها مستقر وآمن، مؤكدا أن المواجهات لم تنتشر بشكل كبير في المدينة قبل احتوائها من قوات الأمن.

وكان مصدر أمني عراقي ذكر أن الاشتباكات في البصرة أسفرت عن قتيل وجريحين، كما قال إن الاشتباكات وصلت إلى منطقة القصور الرئاسية.

وتأتي هذه التطورات بعد تأزم شهدته مناطق ومحافظات عراقية، خلّفت أكثر من 30 ضحية، فضلا عن اكثر من 700مصاب.

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