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الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: اقتحامات الاحتلال المتواصلة لمدن الضفة وجرائمه بحق شعبنا لن تزيدنا إلا قوة وإصراراً على مجابهته في كل الساحات

الخميس ٠١ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٤٢ بتوقيت غرينتش

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