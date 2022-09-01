شاهد.. الامير الراحل 'سعود الفيصل' يحذر من الغزو الأمريكي للعراق

العالم - السعودية

قال الفيصل في الفيديو: "غزو العراق ليس أمرا سهلا كيف لـ250 ألف جندي المحافظة على النظام في بلد كهذا، وخصوصا إن كانت الحرب ستقود لزعزعة الاستقرار، ونعتقد أنها ستقود لذلك، وإذا سقط النظام الاجتماعي من سيقاتل من؟".

في بداية الفيديو عرّفَ مقدم برنامج شبكة CNN الامير الراحل بالقول انه وزير الخارجية السعودي منذ 1975 وبلده حليفة لاميركا في الشرق الاوسط ولعب دورا رئيسا في عملية "السلام" ("التسوية" العربية الاسرائيلية)، وكانت لديه مخاوفه الخاصة تجاه الحرب على العراق محذرا في عام 2003 (قبل غزو العراق)، ان هذه الحرب ستزعزع استقرار مملكته وعموم المنطقة.

ثم عرض مقدم البرنامج جزءا من مقابلة سعود الفيصل التي اجرتها معه مراسلة شبكة CNN "كريستيان أمانبور".