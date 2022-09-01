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انطلاق خطة زيارة الاربعين الامنية في ديالى

انطلاق خطة زيارة الاربعين الامنية في ديالى
الخميس ٠١ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٠٢ بتوقيت غرينتش

اعلن الحشد الشعبي في العراق، الخميس، عن انطلاق خطة زيارة الاربعين الامنية في 23 مدينة في ديالى.

العالم - العراق

وقال القيادي في الحشد الشعبي صادق الحسيني في حديث لموقع المعلومة،ان" خطة زيارة الاربعين دخلت فعليا حيز التنفيذ في 23 مدينة ضمن محاور ديالى الرئيسية مؤكدا بان الحشد الشعبي سيكون له دور مهم في تعزيز الخطة ضمن قواطع انتشاره في شمال وشمال شرق المحافظة".

واضاف الحسيني،ان" الخطة والتي تشارك بها كل القطعات الامنية بدون استثناء من خلال غرفة عمليات عليا ستعتمد على 11 محور رئيسي في تنفيذها اهمها تامين مسارات تدفق الزوار من كل المدن باتجاه بغداد بالاضافة الى تنظيم مرور الاف من الزوار الايرانيين من منفذ المنذرية باتجاه الحدود مع العاصمة قبل نقلهم الى العتبات المقدسة.

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انطلاق خطة زيارة الاربعين الامنية في ديالى

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