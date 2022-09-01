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الشيخ الخزعلي يطالب بعدم الرد على اساءة "وزير الصدر" له

الشيخ الخزعلي يطالب بعدم الرد على اساءة
الخميس ٠١ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٢٤ بتوقيت غرينتش

طالب الامين العام لحركة عصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي اليوم الخميس في تغريدة، بعدم الرد على اساءة "وزير الصدر" له وغلق مكاتب العصائب.

العالم - العراق

وفي ما يلي نص التغريدة:

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