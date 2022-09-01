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الهيئة القيادية العليا لأسرى الجهاد الإسلامي: انتصار المجاهد خليل عواودة إعلان للعالم بأن حرب الإرادات مع الاحتلال لن ينتصر فيها سوى الفلسطيني

الخميس ٠١ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٢١ بتوقيت غرينتش

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