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أفريقيا
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ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
لن ننسی
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مراسل العالم: المحكمة الاتحادية العليا في العراق تبدأ النظر بدعوى حل البرلمان
أ ف ب: الرئيس الفرنسي ماكرون يعبر عن أمله في التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران في غضون الأيام القادمة
اسماعيل هنية: نحن على ثقة كاملة بأن المقاومة لن تترك أسرانا على الإطلاق
هنية: تحرير الأسرى على رأس أولويات حركة حماس وهو بند ثابت على جدول أعمال القيادة في كل اجتماعاتها وأنشطتها
هنية: شعبنا اليوم كما أنه يدافع عن القدس وعن مسرى الرسول وفي كل المناطق، يجب أن يكون مستعدًا للدفاع عن قضية الأسرى وحقوقهم
هنية: المقاومة التي خاضت سيف القدس للدفاع عن الأقصى والقدس، هي أيضًا مستعدة أن تخوض في أي اتجاه وأي ميدان من أجل الدفاع عن الأسرى
هنية: لانساوم على حرية أسرانا وكرامتهم ولايمكن أن نقبل استمرار هذا التفرد من قبل الاحتلال بالأسرى ومنعهم من التمتع بأبسط حقوقهم المشروعة
الهيئة القيادية العليا لأسرى الجهاد الإسلامي: انتصار المجاهد خليل عواودة إعلان للعالم بأن حرب الإرادات مع الاحتلال لن ينتصر فيها سوى الفلسطيني
وزارة الدفاع الروسية تقول انها مستعدة لاستقبال بعثة وكالة الطاقة الذرية رغم محاولات كييف "إفشال" مهمتها
الشيخ قيس الخزعلي يوجه بغلق كافة مقار عصائب اهل الحق في العراق بدءا من الان وحتى اشعار اخر
هنية: شعبنا اليوم كما أنه يدافع عن القدس وعن مسرى الرسول وفي كل المناطق، يجب أن يكون مستعدًا للدفاع عن قضية الأسرى وحقوقهم
الخميس ٠١ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٥٠ بتوقيت غرينتش
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