صالح والاعرجي يبحثان الأحداث الاخيرة في منطقة الخضراء

العالم - العراق

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية العراقية، أن "رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، اليوم الخميس 1 أيلول 2022 في قصر السلام ببغداد، مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي".



وجرى خلال اللقاء، وفقاً للبيان، "بحث التطورات الأمنية التي شهدها البلد، حيث تم التأكيد على ضرورة فرض الأمن والاستقرار في البلد وضمان سلامة المواطنين، والعمل على عدم تكرار الصدامات المسلحة التي جرت مؤخراً".



وأكّد الرئيس العراقي أن "الأحداث التي جرت مؤسفة وغير مقبولة ويجب منع تكرارها تحت أي ظرف"، مشيراً إلى "أهمية عمل لجنة تقصي الحقائق في أحداث المنطقة الخضراء، وضمان أن يكون التحقيق بشكل حيادي ومهني" حسبما افاد موقع موازين نيوز.