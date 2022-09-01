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في لقاء مع قائد سلاح الجو الباكستاني

اللواء باقري: إيران لاتضع قيودا امام توسيع التعاون العسكري

اللواء باقري: إيران لاتضع قيودا امام توسيع التعاون العسكري
الخميس ٠١ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٢٧ بتوقيت غرينتش

قال رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري : لم يعد هناك أي قيود امام توسيع التعاون العسكري الإيراني بعد رفع حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة .

العالم - ايران

واضاف اللواء محمد باقري، اليوم الخميس، خلال اجتماع مع اللواء ظهير أحمد، قائد القوات الجوية الباكستانية في مقر قيادة القوات المسلحة الايرانية: أن باكستان جارة جيدة جدا لإيران وتتمتع بمكانة خاصة لدى المسؤولين العسكريين والحكوميين الإيرانيين.

وأعرب اللواء باقري عن أسفه وتألمه لسقوط الضحايا جراء الفيضانات في باكستان، معربا عن امله في السيطرة على تداعيات هذه الكارثة الطبيعية في أسرع وقت ممكن، وحل مشاكل الشعب الباكستاني، وقال ان ايران كدولة مجاورة، ستساعد باكستان بما تستطيع لحل المشاكل التي سببتها الفيضانات.

يتبع..

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في لقاء مع قائد سلاح الجو الباكستاني اللواء باقري: إيران لاتضع قيودا امام توسيع التعاون العسكري

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