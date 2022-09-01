الخميس ٠١ سبتمبر ٢٠٢٢
١١:١١ GMT
فارسی
البث المباشر

المحكمة الاتحادية في العراق ترفع جلستها في دعاوى حل البرلمان وتحدد الاربعاء القادم موعداً لاصدار القرار

الخميس ٠١ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٤٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

المحكمة الاتحادية العراقية ترفع جلستها في دعاوى حل البرلمان وتحدد موعد إصدار القرار

حماية المستهلك وهيئة الوثائق توقعان مذكرة تشغيل نظام 'وصول'

وزير لبناني: سوريا مستعدة للتنسيق مع لبنان لعودة السوريين الى وطنهم

هجوم اثيوبي اريتري على اقليم تيغراي

صالح والاعرجي يبحثان الأحداث الاخيرة في منطقة الخضراء

في لقاء مع قائد سلاح الجو الباكستاني اللواء باقري: إيران لاتضع قيودا امام توسيع التعاون العسكري