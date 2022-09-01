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الاتحادية العراقية تحدد موعد إصدار القرار بشأن دعاوى حل البرلمان

الاتحادية العراقية تحدد موعد إصدار القرار بشأن دعاوى حل البرلمان
الخميس ٠١ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١١:٠٨ بتوقيت غرينتش

رفعت المحكمة الاتحادية في العراق جلستها في دعاوى حل البرلمان وحددت الاربعاء القادم موعداً لاصدار القرار.

ويوم أمس، قررت المحكمة الاتحادية العليا، تأجيل جلسة النظر بدعاوى حل مجلس النواب لليوم الخميس.

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