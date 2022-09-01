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تشاهدون الليلة في برنامج بانوراما..

العراق.. دعوات لتغليب الحوار على لغة العنف

العراق.. دعوات لتغليب الحوار على لغة العنف
الخميس ٠١ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٩ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما في ملفه الليلة ترحيب القوى السياسية العراقية بخطوة زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر لسحب انصاره من المنطقة الخضراء، معتبرين اياها خطوة شجاعة تحفظ الدم العراقي كما تؤسس لمرحلة جديدة في المشهد السياسي العراقي.

العالم - بانوراما

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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