عودة الهدوء لمدينة البصرة اثر اشتباكات مسلحة اندلعت فجر اليوم

العالم - العراق

ووجهت السلطات المحلية القوات الأمنية بالانتشار ومنعِ حركة المسلحين، واكدت أن الوضع بات تحت السيطرة.

وكان مصدر أمني قد قال إن الاشتباكات وصلت الى منطقة القصور الرئاسية، وأسفرت بحسب مصادر أمنية عن اربعة قتلى وعدد من الجرحى.

وكانت الاشتباكات المسلحة قد اندلعتة في ساعات مبكرة من اليوم الخميس في مدينة البصرة جنوبي العراق، ووجه المحافظ القوات الأمنية بالانتشار ومنع حركة المسلحين.

وجاءت الاشتباكات إثر مقتل قيادي من سرايا السلام وسط البصرة، وإصابة شخص آخر على مرأى من مسلحين من أتباع السرايا الجناح العسكري للتيار الصدري، حيث اتهموا عناصر من عصائب أهل الحق بعملية القتل.

من جهته، قال محافظ البصرة أسعد العيداني إن الوضع الآن تحت السيطرة، وجرى احتواء الاشتباكات في المدينة، والوضع فيها مستقر وآمن، مؤكدا أن المواجهات لم تنتشر بشكل كبير في المدينة قبل احتوائها من قوات الأمن.

وكان مصدر أمني عراقي ذكر أن الاشتباكات في البصرة أسفرت في حصيلة اولية عن قتيل وجريحين، كما قال إن الاشتباكات وصلت إلى منطقة القصور الرئاسية.

وتأتي هذه التطورات بعد تأزم شهدته مناطق ومحافظات عراقية، خلّفت أكثر من 30 ضحية، فضلا عن اكثر من 700مصاب.