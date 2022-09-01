الخميس ٠١ سبتمبر ٢٠٢٢
١٢:١٣ GMT
فارسی
البث المباشر

إيطاليا.."حزب أخوة" الأوفر حظا في الانتخابات المقبلة

إيطاليا..
الخميس ٠١ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١١:٤٢ بتوقيت غرينتش

أظهر أحدث استطلاع رأي حول الانتخابات الإيطالية المقررة في الخامس والعشرين من الشهر الجاري أن حزب أخوة إيطاليا "فلاتيلّي ديتاليا" بزعامة جورجيا ميلوني يتصدر توقعات التصويت بنسبة 24% متقدما بفارق واحد بالمئة عن الحزب الديموقراطي الذي حل ثانيا بنسبة 23%.

العالم - اوروبا

وتساوى في المركز الثالث حزب الرابطة "لا ليغا" وحركة خمس نجوم بنسبة 13.4%.

وحل رابعا حزب "فورتسا إيطاليا" بنسبة 8.1%، وجاءت في المركز الخامس قائمة حزبي العمل "أتسيوني" وتحيا إيطاليا "فيفا إيطاليا" بنسبة 5%، ثم تحالف اليسار الإيطالي والخضر بنسبة 4.1%.

وبحسب استطلاع الرأي الذي نشرته صحيفة "إل كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، لا يبدو أن الحملة الانتخابية غير المسبوقة أثارت اهتمام الناخبين حتى الآن.

فقد أظهر الاستطلاع أن 51% من الأشخاص الذين شملهم تابعوا الحملات الانتخابات قليلا أو لم يتابعوها على الإطلاق مقابل 49% تابعوها جيدا أو جزئيا.

ويعزو الاستطلاع عدم اهتمام نسبة كبيرة ممن شملهم بالانتخابات المقبلة إلى عاملين: الأول هو فترة الصيف المخصصة عادة للعطلات، والتي يوليها الإيطاليون اهتماما أكبر هذا العام، لأنها تأتي بعد أكثر من عامين من الإغلاق والقيود لاحتواء انتشار جائحة كوفيد-19، أما العامل الثاني فيتمثل في طريقة انهيار حكومة ماريو دراغي التي كانت غير مفهومة للغالبية العظمى من الإيطاليين، وفاقمت خيبة الأمل لديهم.

روابط ذات صلة

وزير خارجية ایطاليا يدعو لانجاز محادثات الغاء الحظر ضد ايران بسرعة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الشيخ الخزعلي يوجه بإغلاق كافة المقرات الرسمية للعصائب

متى تنتهي موجة الحر في لبنان؟ 

بعد مضي 10 أعوام.. كميل قاسمي يتسلم ذهبية أولمبيك لندن 2012 

"توكاييف" يقترح إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في كازاخستان

إيطاليا.."حزب أخوة" الأوفر حظا في الانتخابات المقبلة

عودة الهدوء لمدينة البصرة اثر اشتباكات مسلحة اندلعت فجر اليوم