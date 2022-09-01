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متى تنتهي موجة الحر في لبنان؟ 

متى تنتهي موجة الحر في لبنان؟ 
الخميس ٠١ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١١:٥٧ بتوقيت غرينتش

تأثير الكتل الهوائية الحارة والرطبة على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط سيستمر حتى يوم السبت، حيث يبدأ انكفاء تأثيرها خصوصًا في المناطق الداخلية.

العالم - لبنان

وتوقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني اليوم الخميس أن يكون الطقس غدًا الجمعة غائمًا جزئيًا الى غائم مع انخفاض اضافي وطفيف في درجات الحرارة، والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية لشهر أيلول بخاصة في المناطق الداخلية، بينما تبقى دون تعديل على الساحل.

وتكون نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر، وتنشط الرياح أحيانًا مع احتمال تساقط الرذاذ بشكل متفرق على المرتفعات الشمالية اعتبارًا من بعد الظهر ويتكون الضباب الكثيف على المرتفعات المنخفضة والمتوسطة.

وقالت إن ولفتت إلى أن معدل درجات الحرارة على الساحل يتراوح ما بين 25 و33 درجة ولشهر أيلول 24 و32 درجة.

ونصحت بعدم التعرض الطويل لأشعة الشمس وقت الظهيرة، محذرةً من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

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