بيان أمين عام حزب الدعوة الاسلامية الى قادة القوى العراقية

العالم - العراق

جاء في البيان الموقع من قبل السيد نوري المالكي اليوم الخميس:

بسم الله الرحمن الرحيم

( ان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاعبدون )

صدق الله العلي العظبم

اقولها بصدق وحب واخلاص: ان صوتي وموقفي معكم يا دعاة الدين والتعقل والمسؤولية، وانني اقف دوماً الى جنب نداء التهدئة والركون الى الاستقرار، واشد على دعوات الاخوة القادة الذين يجمعهم الدين وحب ال البيت (سلام الله عليهم) والوطن والهم الواحد..

كما احذر من مشاعر استرخاص سفك الدماء لان الدم اذا سال ظلما ترك حقدا وصدعا يصعب معالجته ويطول اثره، فتعالوا الى كلمة سواء ان يكون العراق هو طاولة اللقاء والعراقي هو هدفنا جميعاً..

كما ادعو كل اخوتي في الله أن يبتعدوا عن الاعلام المتشنج والردود القاسية وان لا يقترفوا الشتيمة والسباب فقد ورد عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) انه قال: "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر".. فعليكم مواجهة التزوير بالحقيقة والافتراء بالصدق والجفوة بالمحبة..

ما احوجنا اليوم الى ان نغفر لمن ظلمنا ونعفو عمن اساء الينا ونقترب ممن تباعد عنا، فقد اوصانا نبينا وائمتنا (صلوات الله وسلامه عليهم) بان نكون زينا لهم لا شينا عليهم.. فالله الله في وطنكم واهله، والله الله في النعمة التي اصبحنا بها اخوانا.

نوري المالكي

الامين العام لحزب الدعوة الاسلامية

١ / ايلول / ٢٠٢٢

٤ / صفر / ١٤٤٤