شاهد.. انطلاق مؤتمر الجمعية العامة للمجمع العالمي لاهل البيت (ع) في طهران

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وفي كلمة له، أكد رئيسي أن آل البيت عليهم السلام رمز للعدل والعلم والأخلاق، وعقد الاجتماع بمشاركة حاشدة من داخل ايران وخارجها، وستستمر أعماله حتى السبت المقبل.

وقال نائب الأمين العالم لحزب الله اللبناني الشيخ نعيم قاسم: "نحن اليوم احوج ما نكون الى التداول والتناصح وهذا ما يقوم به المؤتمر، نسأل الله تعالي أن يكون مستوى التداول مؤثرا في معالجة بعض الامور وفهم بعض الخطوات الضرورية".

وقال رئيس الهيئة العلمائية لاتباع اهل البيت (ع) في سورية السيد عبدالله نظام: "الهجمة الثقافية والسياسية، والمشاريع الاميركية والمؤامرات على الامة، انه يطلب من ابناء الامة وعلمائها من الناس المثقفين فيها واصحاب الفكر مواجهة تلك المؤامرات والعمل في الواقع على التصدى لها بشكل جاد".

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