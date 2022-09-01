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سوريا.. افتتاح مركز لتسوية أوضاع المطلوبين من إدلب الاثنين القادم

سوريا.. افتتاح مركز لتسوية أوضاع المطلوبين من إدلب الاثنين القادم
الخميس ٠١ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٠٦ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل العالم في سوريا انه سيتم افتتاح مركز لتسوية اوضاع المطلوبين من اهالي ادلب يوم الاثنين 5-9-2022 في مدينة خان شيخون والإجراءات روتينية وبسيطة لتسوية أوضاع من يصل المركز .

العالم - سوريا

ونقل مراسلنا عن مصادر سورية انه سيتم تشكيل لجنة من المجتمع المحلي والوجهاء لتسهيل وصول المطلوبين للمركز ومن يرغب بتسوية وضعه خاصة لأبناء ادلب المقيمين في المحافظات السورية لمنع توقيفهم على الطرقات قبل وصولهم المركز .

وأوضحت المصادر: مركز التسوية يشمل جميع أبناء محافظة إدلب المتواجدين في مناطق سيطرة الارهابيين في الشمال وخارج سورية وداخلها وتشمل العسكريين والمدنيين.

- العسكريين الفارين من الخدمة يتم تسوية وضعهم ومنحهم مهلة شهر للالتحاق مجدداً بالخدمة .

- المدنيين المختلفين عن الخدمة يتم تسوية وضعه ومنحهم مهلة ستة أشهر للالتحاق بالخدمة .

ونوهت الى ان العائلات الموجودة في مناطق المسلحين يتم تسوية أوضاعهم ودخولهم للمناطق الدولة مع أغراضهم من أثاث وأغنام وسيارات مجاناً بدون رسوم شرط عودة العائلة بالكامل، وشددت على ان التسوية لا تشمل من تلطخت يده بدماء السوريين.

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سوريا.. افتتاح مركز لتسوية أوضاع المطلوبين من إدلب الاثنين القادم