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الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
لن ننسی
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لجنة الطوارئ للحركة الأسيرة الفلسطينية: نتوجه لأسرانا بتحية إجلالٍ وإكبار لصبرهم الطويل وجهوزيتهم الدائمة لمواجهة العدوان
لجنة الطوارئ للحركة الأسيرة: إن تراجع العدو عن إجراءاته إن دلَّ على شيء فإنما يدل على أن هذا العدو لا يتراجع عن عدوانه إلا عندما يرى صمودنا ووحدتنا
لجنة الطوارئ للحركة الأسيرة: إن تراجع العدو عن إجراءاته إن دلَّ على شيء فإنما يدل على أن هذا العدو لا يتراجع عن عدوانه إلا عندما يرى صمودنا ووحدتنا
لجنة الطوارئ للحركة الأسيرة: إن تراجع العدو عن إجراءاته إن دلَّ على شيء فإنما يدل على أن هذا العدو لا يتراجع عن عدوانه إلا عندما يرى صمودنا ووحدتنا
لجنة الطوارئ للحركة الأسيرة: إن تراجع العدو عن إجراءاته إن دلَّ على شيء فإنما يدل على أن هذا العدو لا يتراجع عن عدوانه إلا عندما يرى صمودنا ووحدتنا
مصادر فلسطينية: الحركة الأسيرة تقرر وقف خطوة الإضراب المفتوح عن الطعام بعدما تراجعت إدارة سجون الاحتلال عن قرارها بالنقل التعسفي للأسرى
وزير الخارجية الاماراتي أشار الى أهمية العلاقات مع إيران مؤكدا استعداده لتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري وعقد اجتماعات اقتصادية وقنصلية ثنائية
وزير الخارجية الاماراتي أشار الى أهمية العلاقات مع إيران مؤكدا استعداده لتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري وعقد اجتماعات اقتصادية وقنصلية ثنائية
عبداللهيان لنظيره الاماراتي: نقوم بدراسة الموقف الامريكي من الرد الايراني على المقترحات الاوروبية وإعداد الإجابة
عبداللهيان لنظيره الاماراتي: طهران أبدت حسن نيتها وجديتها من أجل الوصول إلى اتفاق قوي ومستقر
المقداد: على اميركا والدول الغربية أن تتحمل المسؤولية عن تشجيع "إسرائيل" على التمادي في العدوان وتهديد السلم والأمن في المنطقة والعالم
الخميس ٠١ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٠٧ بتوقيت غرينتش
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خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.