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الخارجية السورية: نؤكد وقوفنا ودعمنا الذي لا يتزعزع لقضية كل أسيرٍ ومعتقل فلسطينيٍ يدفع حتى هذه اللحظة ثمناً غالياً لتصديه لهذا الاحتلال الغاشم

الخميس ٠١ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:١٥ بتوقيت غرينتش

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