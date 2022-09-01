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الخارجية السورية: قضية الأسرى هي إحدى الانعكاسات السلبية والخطيرة للصمت الدولي وعدم جديته في التعامل مع ممارسات الاحتلال اللاإنسانية

الخميس ٠١ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:١٨ بتوقيت غرينتش

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