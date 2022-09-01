فرنسا تتعهد بالتراجع عن تخفيض عدد التأشيرات للتونسيين

العالم - اوروبا

وقال فاكر بوزغاية، رئيس مكتب الإعلام بديوان وزير الداخلية التونسي، في مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، إن "وزير الداخلية توفيق شرف الدين تحصّل خلال اتصال هاتفي على وعدٍ من قبل نظيره الفرنسي جيرالد دارمانان بأن يعود نسق منح التأشيرات للتونسيين بصفة عادية مع توفير جميع التسهيلات".

وأضاف أن "المكالمة الهاتفية (بين الوزيرين) تمّت على هامش الزيارة التي أدّتها رئيسة الحكومة نجلاء بودن مؤخرًا إلى فرنسا، واستعرض خلالها الطرفان وضع التعاون القائم بينهما، ولا سيما في مجال الهجرة وحركة التنقل بين البلدين".

والأربعاء، أعلنت الداخلية التونسية في بيان، أن "شرف الدين أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي، استعرض خلالها الطرفان وضع التعاون القائم بينهما ولا سيما في مجال الهجرة وحركة التنقل بين البلدين".

وأفادت الداخلية أن وزير الداخلية الفرنسي أكد لنظيره التونسي قرار بلاده "الرجوع بصفة فورية إلى النسق العادي المتعلق بإجراءات إسناد التأشيرة لفائدة المواطنين التونسيين".

وأضافت أنه "تم الاتفاق بين الوزيرين على القيام بتقييم مشترك لمستوى التعاون القائم بين الجانبين في مجمل المسائل ذات الاهتمام المشترك وذلك قبل نهاية العام الجاري".

وفي 28 أيلول/سبتمبر 2021، خفّض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عدد التأشيرات الممنوحة للتونسيين بنسبة 30 بالمئة، فيما تمّ التخفيض بـ 50 بالمئة من التأشيرات الممنوحة لكل من الجزائر والمغرب.

وأعلنت الحكومة الفرنسية، وقتها، تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني الجزائر والمغرب وتونس، وبررت خطوتها بدعوى رفض هذه الدول إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لإعادة مهاجرين غير نظاميين موجودين على التراب الفرنسي.