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وزير الخارجية الايراني حسين أميرعبداللهيان يبحث مع نظيره الباكستاني أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر تطورات محادثات إلغاء الحظر

الخميس ٠١ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٣ بتوقيت غرينتش

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