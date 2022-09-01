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ملحمة الجوع ضد الركوع.. الأسير عواودة يكشف تفاصيل الاتفاق

ملحمة الجوع ضد الركوع.. الأسير عواودة يكشف تفاصيل الاتفاق
الخميس ٠١ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٥ بتوقيت غرينتش

قال الأسير الفلسطيني خليل عواودة إنه انتصر بعد نصف سنة من "ملحمة الجوع ضد الركوع، وملحمة التحرر ضد العبودية، والإفراج ضد ظلم الاعتقال الإداري".

العالم ـ فلسطين

وأضاف عواودة في حوار تلفزيوني: "الحمد لله على هذا العطاء العظيم الذي حقق انتصارا هائلا".

وختم بأن ذلك الانتصار تحقق "بفضل جهود وتضحيات وصمود ومؤازرة كل أحرار العالم لتلك القضية العادلة".

وفي تصريحات أخرى قال عواودة إن "الاعتقال الإداري كان ردا مباشرا من جهاز الشاباك على قرار الإفراج عني قبل خوضي الإضراب"، وأضاف أن "الاتفاق يقضي بالإفراج عني في الثاني من الشهر القادم دون تمديد"، وأنه ينص أيضا "على وجود الأطباء عندي فقط دون بقاء شرطة الاحتلال في الغرفة".

وأشار عواودة إلى أن أهله "ممنوعون من الزيارة الآن" وأنهم "لم يحصلوا على تصريح" بذلك.

وعلق الأسير الفلسطيني المضرب عن الطعام خليل عواودة إضرابه عن الطعام بعد 172 يوما، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق مكتوب يقضي بتحديد سقف الإداري والإفراج عنه بتاريخ 2 أكتوبر.

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