قائد قوة الدفاع الجوي الإيراني ينفي مزاعم دخول مقاتلات صهيونية للأجواء الإيرانية

العالم - إيران



وكانت بعض وسائل الإعلام الأجنبية قد زعمت في الأيام الأخيرة أن مقاتلات تابعة للكيان الصهيوني دخلت الأجواء الإيرانية عدة مرات، وهو ما نفاه قائد قوة الدفاع الجوي للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وقال العميد علي رضا صباحي فرد ضمن نفيه لهذا الخبر: هذا الادعاء هو كسائر ادعاءاتهم، ولم يحدث مثل هذا الأمر على الإطلاق، أذ أن منظومة شبكة الدفاع الجوي الذكية في البلاد ترصد الأجواء لحظة بلحظة.

وأشار قائد قوة الدفاع الجوي للجيش الإيراني إلى أن منطقة الرصد من قبل الدفاع الجوي للجمهورية الإسلامية الإيرانية تبعد آلاف الكيلومترات عن الحدود، وأضاف: إن منظوماتنا لا ترصد حدودنا الجوية فحسب، بل ترصد ايضا مسافات على بعد آلاف الكيلومترات.

وقال: إن الأعداء يقولون شيئاً ما بين الحين والآخر ليروا رد فعلنا لكننا أظهرنا رد فعلنا في الميدان وإن شاء الله سنعرضه مرة أخرى أيضا.