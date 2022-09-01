إنفجارات جديدة تهز شبوة

العالم- اليمن

جاء ذلك، في إطار مسلسل تفجيرات عنيفة تضرب مديريات المحافظة النفطية، في ظروف غامضة.

وقالت مصادر محلية إن أربعة إنفجارات هزت مديرية عسيلان، والمناطق الغربية لمدينة عتق، خلال الساعات الماضية.

وكانت انفجارات مماثلة قد دوت فجر اليوم، بالقرب من حقول النفط في منطقة العقلة بمديرية جردان، وسط اتهامات بقيام قوات إماراتية بتمدير الإحتياطي النفطي.

وتهدد الإنفجارات حياة الآلاف من أهالي شبوة، حيث تحولت إلى خطر حقيقي يؤرق السكان منذ أيام، بعد ما سببته من تدمير لبعض المنازل، في ظل ما تشهده المحافظة من إنهيارا أمنيا مرعبا مع تصاعد الصراعات والتصفية بين فصائل التحالف.