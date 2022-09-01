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إنفجارات جديدة تهز شبوة

إنفجارات جديدة تهز شبوة
الخميس ٠١ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٠ بتوقيت غرينتش

هزت انفجارات جديدة، الخميس، محافظة شبوة، جنوبي اليمن.

العالم- اليمن

جاء ذلك، في إطار مسلسل تفجيرات عنيفة تضرب مديريات المحافظة النفطية، في ظروف غامضة.

وقالت مصادر محلية إن أربعة إنفجارات هزت مديرية عسيلان، والمناطق الغربية لمدينة عتق، خلال الساعات الماضية.

وكانت انفجارات مماثلة قد دوت فجر اليوم، بالقرب من حقول النفط في منطقة العقلة بمديرية جردان، وسط اتهامات بقيام قوات إماراتية بتمدير الإحتياطي النفطي.

وتهدد الإنفجارات حياة الآلاف من أهالي شبوة، حيث تحولت إلى خطر حقيقي يؤرق السكان منذ أيام، بعد ما سببته من تدمير لبعض المنازل، في ظل ما تشهده المحافظة من إنهيارا أمنيا مرعبا مع تصاعد الصراعات والتصفية بين فصائل التحالف.

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