شاهد بالفيديو.. الخزعلي يعاود جرحى احداث الخضراء

العالم - العراق

خلال زيارة الشيخ الخزعلي للمصابين، قال لاحد المصابين من ضباط الجيش العراقي ان اصابتك تعتبر وسام شرف لك ولعائلتك، فيما اجابه الضابط الجريح قائلا: كان بامكاني الرمي ولكنني رفضت توجيه سلاحي نحوهم.

وكان الشيخ الخزعلي قد طالب في وقت سابق اليوم الخميس في تغريدة له، بعدم الرد على اساءة "وزير الصدر" وغلق مكاتب العصائب.

وقال الشيخ الخزعلي في تغريدته "الأخوة والأحبة، أقسم عليكم بحق الحسين (عليه السلام) أن لا يرد منكم أي رد سلبي على الإساءات التي توجه ألي شخصيا".



وأضاف، أن "محمد الصدر كان يقول أنا لست مهما بوجهي ولا بيدي ولا بعيني، أنما الشيء المهم هو دين الله ومذهب أمير المؤمنين"، مضيفا، "أنا أحتسبها عند الله وفي عين صاحب الزمان (ع)".

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