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مراسل العالم: صوت الانفجار في حلب ناجم عن تفجير عبوات ناسفة من مخلفات المجموعات المسلحة من قبل وحدات الهندسة في الجيش السوري

الخميس ٠١ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٩ بتوقيت غرينتش

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