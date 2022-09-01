شاهد.. حماس تجدد البعية مع الاسرى الفلسطينيين

العالم - مراسلون

قيادة حركة حماس عقدت في اسطنبول لقاءا صحفياً للاحاطة بأوضاع الأسرى، حضره رئيس الحركة اسماعيل هنية ومسئول ملف الأسرى فيها زاهر جبارين.

وقال رئيس المكتب السياسي لحماس اسماعيل هنية: "تحرير الاسرى هو بند على اعمال القيادة في كل اجتماعاتها وفي كل انشطتها وفي كل اتجاهاتها، نحن اليوم نريد ان نقول لاسرانا نحن نقف معكم والى جانبكم، ليس فقط من خلال النضال السياسي والكفاح الحقوقي والقانوني بل وايضا من خلال الميدان الذي يمكن ان يغيير المعادلات".

وما بين الاعلان عن تحركات حماس والفصائل الفلسطينية لاسناد الأسرى والاحاطة بأوضاعهم يحضر سؤال حول مدى تأثير خطوات الاسناد.

وقال مسؤول ملف الأسرى والشهداء والجرحى في حركة حماس زاهر جبارين : "ليس كما قالوا نحن خلف اخواننا نحن امام اخواننا ان شاء الله في المعركة وكل السبل والخيارات مفتوحة على كل الحركات، ليس فقط حركة حماس هنالك غرفة مشتركة ان جاز التعبير سياسية وغرفة مشتركة للمقاومة".

وبما يتعلق بصفقة التبادل تفيد حماس بأنها ثابتة بمطالبها الا أن المفاوضات يعيقها العدو لاستثمار القضية داخلياً كدعاية انتخابية بحتة، لكنها ورقة قوة بيد المقاومة الى جانب أدوات اخرى من بينها التنسيق المشترك بين الفصائل لدعم الأسرى.

وقال مسؤول ملف الأسرى والشهداء والجرحى في حركة حماس زاهر جبارين لمراسل قناة العالم الاخبارية: "هنالك معركة متواصلة مع هذا الاحتلال منذ اكثر من سبع عقود، شعبنا الفلسطيني مبدع بخلق واستجلاب بالوسائل النضالية العديدية لنصرة اسرانا ولن نسلم ان شاء الله تعالى اسرانا لهذا المحتل المجرم، وسنكون بكل ما اوتينا من قوة ووسائل نضالية لاجل نصرة اخواننا الاسرى".

أمام احاطة حماس واعلان خطوات التصعيد وما قابله الاحتلال وما قابله من تراجع الاحتلال مثل انتصار يبدو أن قادم الأيام ستشهد وحدة موقف على مستوى السجون، والخارج على مستوى الفصائل والقوى من أجل خوض معركة لا خيار فيها سوى تحقيق مطالب الاسرى.

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