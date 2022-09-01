طلب روسي لعقد جلسة في مجلس الأمن لمناقشة أوضاع محطة زابوروجيه النووية

العالم - روسيا

وفي وقت سابق، أعلن نائب ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة ​دميتري بوليانسكي​، اليوم، أن "موسكو تتوقع مشاركة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ​رافائيل غروسي​، و​الأمين العام للأمم المتحدة​ ​أنطونيو غوتيريش​، في الجلسة التي طالبت روسيا بإنعقادها حول محطة زابوروجيه للطاقة النووية في السادس من أيلول".

ولفت في تصريح له، إلى أنه "في ضوء القصف الأوكراني المستمر لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية، والاستفزاز المتهور الذي قام به نظام كييف اليوم بهدف تعطيل زيارة مفتشي ​الوكالة الدولية للطاقة الذرية​ إلى المحطة، طلبت روسيا عقد إجتماع لمجلس الأمن الدولي في 6 أيلول. نقترح أن نستمع خلالها لتقرير غروسي حول زيارته هو وفريقه إلى المحطة. نتوقع مشاركة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش".