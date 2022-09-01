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طلب روسي لعقد جلسة في مجلس الأمن لمناقشة أوضاع محطة زابوروجيه النووية

طلب روسي لعقد جلسة في مجلس الأمن لمناقشة أوضاع محطة زابوروجيه النووية
الخميس ٠١ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٤ بتوقيت غرينتش

أفاد مصدر في ​مجلس الأمن الدولي​ لوكالة "​سبوتنيك​"، بطلب ​روسيا​ عقد جلسة في مجلس الأمن الدولي في الـ6 من أيلول لمناقشة الأوضاع حول محطة زابوروجيه النووية.

العالم - روسيا

وفي وقت سابق، أعلن نائب ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة ​دميتري بوليانسكي​، اليوم، أن "موسكو تتوقع مشاركة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ​رافائيل غروسي​، و​الأمين العام للأمم المتحدة​ ​أنطونيو غوتيريش​، في الجلسة التي طالبت روسيا بإنعقادها حول محطة زابوروجيه للطاقة النووية في السادس من أيلول".

ولفت في تصريح له، إلى أنه "في ضوء القصف الأوكراني المستمر لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية، والاستفزاز المتهور الذي قام به نظام كييف اليوم بهدف تعطيل زيارة مفتشي ​الوكالة الدولية للطاقة الذرية​ إلى المحطة، طلبت روسيا عقد إجتماع لمجلس الأمن الدولي في 6 أيلول. نقترح أن نستمع خلالها لتقرير غروسي حول زيارته هو وفريقه إلى المحطة. نتوقع مشاركة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش".

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طلب روسي لعقد جلسة في مجلس الأمن لمناقشة أوضاع محطة زابوروجيه النووية

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