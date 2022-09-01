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شاهد/ البحرية اليمنية تستعرض صواريخ جديدة لاول مرة

الخميس ٠١ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:١١ بتوقيت غرينتش

كشفت القوة البحرية اليمنية في العرض العسكري "وعد الآخرة"عن صواريخ بحرية جديدة لم يتم الكشف عنها من قبل.

العالم- اليمن

وعرضت القوة البحرية اليمنية عن صاروخ جديد بر – بحر من طراز "فالق 1" خلال العرض العسكري "وعد الآخرة".

كما عرضت صواريخ بر - بحر من طراز "المندب 2" و "روبيج" خلال العرض العسكري المهيب "وعد الآخرة".

وقالت المصادر ان العرض العسكري في الحديدة شاركت فيه تشكيلات من القوات البحرية والدفاع الساحلي والقوات الجوية والدفاع الجوي وعدد القوات المشاركة في العرض العسكري "وعد الآخرة" وصل إلى 25 ألف مقاتل.

واقامت القوات المسلحة اليمنية مساء اليوم الخميس عرض المنطقة العسكرية الخامسة وألوية النصر وقوات البحرية والجوية في الحديدة.

ومن المقرر ان يلقي قائد حركة انصار الله السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، مساء اليوم كلمة خلال العرض المهيب للمنطقة العسكرية الخامسة في محافظة الحديدة، بحضور مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية.

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