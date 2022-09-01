الخميس ٠١ سبتمبر ٢٠٢٢
٠٦:٢٤ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. في آخر تطورات مباحثات الغاء الحظر

أمير عبداللهيان: طهران تدرس بدقة وسرعة الإجابة على الرد الامريكي

الخميس ٠١ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:١٢ بتوقيت غرينتش

في آخر تطورات مباحثات الغاء الحظر أعلن وزير الخاريجة الايراني حسين امير عبداللهيان ان طهران تدرس بدقة الموقف الامريكي من الرد الايراني على المقترحات الاوروبية وإعداد الإجابة.

العالم - خاص بالعالم

وأكد امير عبداللهيان أن إيران أبدت حسن نيتها وجديتها من أجل الوصول لاتفاق قوي ومستمر، الى ذلك عبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال كلمة للسفراء الفرنسيين على أمله للتوصل إلى اتفاق لإحياء الاتفاق النووي خلال أيام.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: "آمل في إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة في غضون الأيام القليلة".

في غضون ذلك نقل موقع أكسيوس الاخباري، عن مسؤول أمريكي قوله: ان واشنطن قد ابلغت الإيرانيين أن من مسؤولياتهم حل قضية تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما رجح أن تتبادل واشنطن وطهران المزيد من الردود المكتوبة قبل توقيع اتفاق نووي.


مضيفاً أن إدارة بايدن أوضحت للإيرانيين أنها لا تستطيع تقييد الرئيس المقبل بشأن بالاتفاق النووي

هذه المواقف تأتي فيما اكد وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان ان ايران تطالب بضمانات اقوى من واشنطن وضرورة ان يتم اغلاق ملف مزاعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية ازاء برنامج ايران النووي

وكان منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل أعلن انه تلقى تعليقات منطقية من طهران وواشنطن على النص المقترح للاتفاق النووي، مشيرا الى وجود أرضية مشتركة لوثيقة تشمل تحفظات الجميع معربا عن أمله أن يتم التوصل إلى اتفاق نووي خلال الأيام القادمة

روابط ذات صلة

ايران أبدت حسن نيتها وجديتها من أجل الوصول إلى اتفاق قوي ومستقر

وزير الداخلية الايراني: لدى إيران وتركيا طاقات جيدة لإرساء الاستقرار والامن بالمنطقة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

السيد الحوثي: العروض العسكرية هدفها تقديم رسالة للأعداء الطامعين المعتدين

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 01-09-2022

بمشاركة 13 بلدا.. الجيش الجزائري يشارك في تدريب عسكري بروسيا

شاهد.. في آخر تطورات مباحثات الغاء الحظر أمير عبداللهيان: طهران تدرس بدقة وسرعة الإجابة على الرد الامريكي

ماكرون يحث قوى العالم على "السلام التفاوضي" لإنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية

شاهد/ البحرية اليمنية تستعرض صواريخ جديدة لاول مرة