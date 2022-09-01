أمير عبداللهيان: طهران تدرس بدقة وسرعة الإجابة على الرد الامريكي

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وأكد امير عبداللهيان أن إيران أبدت حسن نيتها وجديتها من أجل الوصول لاتفاق قوي ومستمر، الى ذلك عبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال كلمة للسفراء الفرنسيين على أمله للتوصل إلى اتفاق لإحياء الاتفاق النووي خلال أيام.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: "آمل في إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة في غضون الأيام القليلة".

في غضون ذلك نقل موقع أكسيوس الاخباري، عن مسؤول أمريكي قوله: ان واشنطن قد ابلغت الإيرانيين أن من مسؤولياتهم حل قضية تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما رجح أن تتبادل واشنطن وطهران المزيد من الردود المكتوبة قبل توقيع اتفاق نووي.



مضيفاً أن إدارة بايدن أوضحت للإيرانيين أنها لا تستطيع تقييد الرئيس المقبل بشأن بالاتفاق النووي

هذه المواقف تأتي فيما اكد وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان ان ايران تطالب بضمانات اقوى من واشنطن وضرورة ان يتم اغلاق ملف مزاعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية ازاء برنامج ايران النووي

وكان منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل أعلن انه تلقى تعليقات منطقية من طهران وواشنطن على النص المقترح للاتفاق النووي، مشيرا الى وجود أرضية مشتركة لوثيقة تشمل تحفظات الجميع معربا عن أمله أن يتم التوصل إلى اتفاق نووي خلال الأيام القادمة