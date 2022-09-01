السيد الحوثي: الشكر والتقدير لوزارة الدفاع وأشيد بما يقدمونه من عمل دؤوب في بناء الجيش ودمج اللجان الشعبية فيه

قناة العالم
الخميس ٠١ سبتمبر ٢٠٢٢
٠٦:٢٥ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
تقارير
غرافيك
برامج
أقسام أخری
نبض السوشيال
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
موریتانیا
الکویت
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
نبض السوشيال
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
صفحة من التاريخ
سبورتي
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
خیار لبنان
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
مقالات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
شرق آسيا
آسيا الوسطي
موریتانیا
الکویت
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
خیار لبنان
>
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
نبض السوشيال
السيد الحوثي: جيشنا لا يحمل العقد العنصرية والمذهبية والمناطقية
السيد الحوثي: جيشنا في حالة بناء مستمرة للمهارة القتالية والعسكرية في القوات البرية والبحرية والجوية والصاروخية والتصنيع العسكري
السيد الحوثي: الجيش اليمني اليوم أعظم استعدادا وقوة وإيمانا ووعيا ومهارة وتمسكا بمهامه ومسؤولياته
السيد الحوثي: جيشنا أثبت مصداقيته في الميدان بدماء الشهداء والتضحيات الكبيرة والصبر في المرابطة على مدى 8 سنوات
السيد الحوثي:جيشنا اليوم يقف موقف الحق في الدفاع عن شعبه ووطنه من منطلق المسؤولية الدينية والالتزام الإيماني الانساني الاخلاقي الوطني
السيد الحوثي: جيشنا اليوم وصل في مختلف ميادين المواجهة وتطوير قدراته إلى مستوى عظيم ومهم ويحقق قدرا مهما من الردع
السيد الحوثي: جيشنا يتجه في مهامه وينهض بمسؤولياته من منطلق انتمائه الصادق لوطنه وهوية شعبه الإيمانية
السيد الحوثي: الجيش الذي تم تطهيره من الخونة بقي فيه آلاف الضباط والأفراد الصادقين مع الله ووطنهم وشعبهم
السيد الحوثي: العروض التي تمت هي لبعض تشكيلات الجيش وإلا فهناك عشرات الآلاف من منتسبيه مرابطون في الجبهات
السيد الحوثي: الهدف من كل هذه العروض العسكرية هو طمأنة شعبنا وتقديم رسالة للأعداء الطامعين المعتدين
السيد الحوثي: الشكر والتقدير لوزارة الدفاع وأشيد بما يقدمونه من عمل دؤوب في بناء الجيش ودمج اللجان الشعبية فيه
الخميس ٠١ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٥ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
عاجل
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
البرید الالكتروني:
النص:
*
تبقى لديك : (
1000
) حرف
شكرا على تعليقك، نامل بان تستمر بالتواصل معنا
برامج
وثائقيات
أهم الأخبار
العراق.. دعوات لتغليب الحوار على لغة العنف
الخميس ٠١ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٩
خاص بالعالم- مراسلون
الهدنة الأممية إلى أين بعد انتكاسة المفاوضات في الأردن؟
الخميس ٠١ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٦
خاص بالعالم- مراسلون
تخوف صهيوني من تسلح الفلسطينيين داخل أراضي الـ48
الخميس ٠١ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٧
أهم الأخبار
دلالات العدوان على مطار حلب الدولي
الخميس ٠١ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٢٦
التواصل
الفهد الايراني الصغير بيروز يتجول في الطبيعة
الخميس ٠١ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٩
خاص بالعالم- مراسلون
ساعات عصيبة على العراق، وعلاقات وطيدة بين السعودية وكيان الاحتلال
الخميس ٠١ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٤
آخر الأخبار
الأکثر مشاهدة
السيد الحوثي: العروض العسكرية هدفها تقديم رسالة للأعداء الطامعين المعتدين
نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 01-09-2022
بمشاركة 13 بلدا..
الجيش الجزائري يشارك في تدريب عسكري بروسيا
شاهد.. في آخر تطورات مباحثات الغاء الحظر
أمير عبداللهيان: طهران تدرس بدقة وسرعة الإجابة على الرد الامريكي
ماكرون يحث قوى العالم على "السلام التفاوضي" لإنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية
شاهد/ البحرية اليمنية تستعرض صواريخ جديدة لاول مرة
مقالات و تحليلات
لعنة الحرب تطارد الإثيوبيين مجددا.. ما سبب تجدد الصراع في إثيوبيا؟
'الغرف المغلقة' المعركة التي تخشــاها 'إسرائيل'!
الهدنة الاممية في اليمن تدخل منعطفا حاسما
هل الحوار الوطني يمثل المخرج الوحيد للخروج من الازمة العراقية؟
بأي اتجاه يسير السلام الهش في العراق؟
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
عاجل
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.