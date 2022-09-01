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وزير الدفاع الأمريكي يزور "براغ" الأسبوع المقبل

وزير الدفاع الأمريكي يزور
الخميس ٠١ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٣١ بتوقيت غرينتش

ذكرت وزارة الدفاع التشيكية أنه من المقرر أن يزور وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، العاصمة "براغ"، الأسبوع المقبل.

العالم - الأميركيتان

وأضافت الوزارة- حسبما نقل راديو "براغ" الدولي، اليوم الخميس- أن أوستن سيعقد مباحثات مع نظيرته التشيكية يانا تشيرنوخوفا، ورئيس وزراء البلاد بيتر فيالا، يوم الجمعة الموافق 9 من شهر سبتمبر الجاري، حيث تركز على المساعدات المقدمة لأوكرانيا والوضع الأمني الحالي.

وأشارت إلى أن الاجتماع يأتي بعد زيارة تشيرنوخوفا للولايات المتحدة، في وقت سابق العام الجاري، حيث ناقشت خلالها- ضمن أمور أخرى- تحديث الجيش التشيكي،.

كما قررت حكومة بلادها مؤخرًا إطلاق مفاوضات مع واشنطن بشأن شراء طائرات من طراز "F-35".

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وزير الدفاع الأمريكي يزور "براغ" الأسبوع المقبل

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