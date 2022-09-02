معركة ترسيم الحدود وقدرة المقاومة

العالم – استوديو بيروت

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج" استوديو بيروت "، اشار جواد الى أن هذا المناخ لايزال كما هو مع العلم أن القنوات الخلفية لم تقف بين الطرفين فهنالك اتصالات خلفية وهنالك جهد يقوم به الفرنسيون في مكان ما من أجل محاولة ترتيب الأمور بحيث أن يجري الاتفاق المبدئي ويؤجل الترسيم الى ما بعد الانتخابات الاسرائيلية المقبلة.

ولفت جواد الى انه حيث توجد جهود بعد لم تصل المسألة الى الاتفاق ولكن الجهود تتحدث عن اجراء الاتفاق بشكل شفويا مبدئيا وتؤجل ما بعد الانتخابات الاسرائيلية لان ادارة بايدن تريد دعم ادارة لابيد في الكيان الاسرائيلي في حين أن الجمهوريين يدعمون نتنياهو وبالتالي بالامس كان هنالك موقفا من ادارة بايدن لافت في الاصرار على انجاز الترسيم بين لبنان والعدو الاسرائيلي.



ويسلط برنامج "استوديو بيروت"، الضوء على انقضاء المهلة وحل سبتمبر أيلول وبدأت مرحلة حبس الأنفاس رسم الأمين العام لحزب الله حدود الاول من أيلول للرد الاسرائيلي على ملف ترسيم الحدود البحرية، وفيما تبدي المقاومة جهوزية عالية لكل الاحتمالات يبدو الوسيط الأمريكي ممتهنا لعبة التسويف وشراء الوقت.

وبالتوازي يمارس العدو الاسرائيلي استراتيجية المناورة الاعلامية مؤازرا بوسائل اعلام أمريكية لاشاعة اجواء ايجابية تخلو من المعطيات الواضحة، فما الهدف الاسرائيلي ومن ورائه الامريكي الى ما تهدف مناورات الدعوة الى وقف الاستخراج من كاريش مقابل مباشرة التنقيب من البلوك رقم 8 وارجاء الترسيم الى مابعد الانتخابات الاسرائيلية، وماهو موقف المقاومة وماهي أوراق القوة التي تحملها ومن يتحكم في ساعة الصفر.

واستعرض البرنامج كلمة رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري خلال مهرجان أقامته حركة أمل بمناسبة الذكرى السنوية 44 "لتغييب" مؤسس الحركة الإمام موسى الصدر ورفيقين له قائلا:" الكرة الآن في ملعب الأطراف الراعية للتفاوض يعني في الملعب الاميركي بصراحة، نحن لسنا هواة حرب لكن إذا ما هُدّدت سيادتنا وأرضنا وبحرنا سنكون في الموقع القادر للدفاع عن حقوقنا وحدودنا وثرواتنا وحمايتها كعادتنا في كل مواقع التحرير، ولا يغرنكم ان يراهن أحد على خلاف بين الحركة والحزب".

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