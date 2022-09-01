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السيد الحوثي: العروض التي تمت هي لبعض تشكيلات الجيش وإلا فهناك عشرات الآلاف من منتسبيه مرابطون في الجبهات

الخميس ٠١ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:١٣ بتوقيت غرينتش

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السيد الحوثي: العروض العسكرية هدفها تقديم رسالة للأعداء الطامعين المعتدين

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